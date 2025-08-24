Domani via all’algoritmo Gps 2025, si comincia con il bollettino zero per verificare la conferma dei docenti di sostegno

Prende il via domani l’algoritmo Gps 2025. La settimana appena conclusa ha consentito il perfezionamento delle ultime operazioni relative alla mini call veloce (rivelatasi un flop in virtù dei pochi posti assegnati rispetto ai già pochi disponibili) e alle assegnazioni provvisorie.

Bollettino zero entro fine agosto

Dal 25 agosto non si potrà più perdere nemmeno un giorno per rispettare il cronoprogramma dal ministero che non ha imposto alcuna data di avvio ufficiale ma che è stato molto chiaro sulla necessità di completare almeno il bollettino zero entro fine agosto. E considerato che l’ultimo giorno del mese è domenica, appare chiaro come ogni giorno diventa fondamentale, anche in virtù del fatto che si tratta di una procedura nuova e che inevitabilmente servirà una minima fase di rodaggio da parte degli uffici scolastici coinvolti.

Il ministero auspica che non ci siano errori o intoppi, considerato che quella della conferma del docente di sostegno è già di per sé una procedura sotto i riflettori ed esposta a molte critiche da parte di chi non la ritiene una normativa giusta. Ministero che si augura anche che entro fine agosto possa essere pubblicato il primo bollettino nella maggior parte delle province, almeno in quelle meno numerose, per consentire le prime nomine e le prime prese di servizio lunedì 1 settembre.

Le false assegnazioni

Sappiamo bene che un bollettino non basterà, e che ne serviranno molti soprattutto nelle province più numerose per le inevitabili disponibilità sopravvenute e per le false assegnazioni (ultime ore in alcune province pe rinunciare da parte di chi non è più interessato a partecipare all’algoritmo avendo ottenuto già il ruolo dopo aver presentato la domanda per le max 15 preferenze).

La fase zero che prenderà il via domani con l’algoritmo invece non poterà a nessuna pubblicazione di bollettini, ma sarà una simulazione interna gli uffici scolastici per accertare che i docenti destinatari di conferma sul sostegno che hanno dato disponibilità, abbiano diritto alla nomina, anche su posto comune o su altro grado. In caso di esito positivo, il docenti confermato riceverà e mail e conferma su app IO.