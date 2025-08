Saranno esclusi dall’algoritmo tutti i docenti che ricevono una nomina da gps sostegno, anche se rifiutano

I primi due giorni di agosto, nonostante coincidano anche con il weekend, sono caratterizzati da un avvio di operazioni sulle nomine da GPS sostegno 2025/26 per il ruolo da prima fascia ed eventuale elenco aggiuntivo importante da parte degli uffici scolastici che evidentemente non stanno speculando sulle due settimane di tempo concesse dal ministero.

I bollettini pubblicati nelle prime 48 ore

La scadenza per le operazioni è infatti fissata al 13 agosto, ma in queste prime 48 ore dopo la chiusura dell’a finestra temporale per l’invio delle 150 preferenze sono già numerosi i bollettini pubblicati.

I docenti destinatari di nomina stanno ricevendo una mail contenente il link utile ad accettare o rifiutare l’incarico. Ricordiamo che in base alla nuova normativa, ci sono solo cinque giorni dalla pubblicazione della nomina per esprimere la propria posizione.

La nomina in questa tornata di bollettini comporta l’esclusione dagli elenchi utili all’assegnazione degli incarichi di supplenza tramite algoritmo, a prescindere che la nomina venga accettata o rifiutata.

La norma nella circolare sulle supplenze

E’ quanto stabilito dalla circolare n. 157408 del 9 luglio 2025

“A norma dell’articolo 4, comma 3, del Decreto ministeriale, la medesima preclusione al conferimento delle supplenze di cui all’articolo 2, comma 5, lettere a), b) e c), dell’Ordinanza ministeriale, per qualunque classe di concorso o tipologia di posto, è determinata dall’assegnazione della sede, a prescindere dall’eventuale rinuncia alla stessa; pertanto, i docenti cui sia stata assegnata una sede nell’ambito della presente procedura non avranno titolo al conferimento di alcun tipo di supplenza, neppure sulla base dei cosiddetti “interpelli” disciplinati dall’articolo 13, comma 23, dell’Ordinanza ministeriale, né potranno accedere alla procedura di conferma su posto di sostegno di cui al punto 2 della presente nota.”

L’esclusione dall’algoritmo

Questo significa che la sola presenza nel bollettino di nomina, a prescindere dalla decisione che prenderà il singolo docente destinatario di incarico, comporterà dopo cinque giorni la cancella zione dall’elenco cui farà ricorso l’algoritmo da fine agosto per assegnare le supplenze.

Quindi una volta che viene accettata o rifiutata la nomina da GPS sostegno, ha fine la partecipazione alle supplenze 2025/26 per il docente interessato. Questo perché secondo la normativa ogni candidato può ricevere solo un incarico.