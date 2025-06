Inclusione docenti nelle GAE sostegno: l’obiettivo resta la riapertura delle graduatorie ad esaurimento e graduatorie provinciali per soli titoli con docenti abilitati con esperienza

Ci hanno provato fino all’ultimo e ci stanno ancora provando i sindacati a convincere il ministero della necessità di includere i docenti nelle GAE sostegno già da quest’anno in vista delle procedure di immissione in ruolo per il prossimo anno scolastico a settembre, ma la montagna da scalare resta alta e la resistenza dell’interlocutore difficile da scalfire.

In attesa del doppio canale di reclutamento

In prima linea c’è Anief provare a vincere la battaglia con il ministero per la riapertura delle graduatorie ad esaurimento, ma al momento ogni sforzo si è tradotto in un nulla di fatto nonostante abbia provato anche ad adire le vie legali.

Il ministero per il momento rimane fermo sulla propria posizione e il Governo in questo senso lo spalleggia dal momento che anche il legislatore non ha dato segnali di apertura.

Sullo sfondo resta la battaglia dei sindacati, Anief, in particolare, per il ritorno al doppio canale di reclutamento su posto comune, proprio mentre si stanno consumando gli ultimi mesi di assunzioni da Gps prima fascia su sostegno. La settimana appena conclusa è stata quella della discussione in Senato del provvedimento di legge Bucalo sul doppio canale. Difficile dire quale esito avrà, ma per il momento è un segnale che la proposta diventa sempre più concreta.

Graduatorie provinciali per soli titoli

L’obiettivo è introdurre e le GPS come secondo canale di reclutamento da affiancare al sistema dei concorsi rivelatosi insufficiente, sia per il sostegno che per i posti comuni. L’idea è istituire graduatorie provinciali per soli titoli in cui siano inclusi docenti abilitati con esperienza. Chi ne farà parte, otterrà l’immissione in ruolo senza obbligo di ulteriori concorsi.

Nel frattempo ci si prepara a un’estate complessa, come spesso accade, per quel che riguarda la gestione delle immissioni in ruolo e delle assunzioni da graduatorie tramite algoritmo. Se da un lato è un’estate più leggera considerato che ci troviamo nell’anno intermedio di vigenza delle gps, e dunque non c’è stato l’aggiornamento che storicamente rallenta il tutto, le novità dei Corsi Indire e della conferma del docente di sostegno su richiesta della famiglie che inciderà sulla scelta delle 150 preferenze e sull’assegnazione degli incarichi da fine agosto promette settimane impegnative per docenti in attesa di collocamento e uffici scolastici.