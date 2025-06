Nuovo bonus mamme con due figli: 480 euro netti in busta paga in un’unica soluzione

In arrivo un nuovo bonus, destinato anche al personale scolastico, a favore delle mamme lavoratrici. E’ un’iniziativa del Governo Meloni che insiste sulla strada già tracciata del sostegno alle madri lavoratrici. Il nuovo bonus è sempre a favore delle donne che lavorano e che hanno due figli a carico, e prevede un sostegno di 40 euro mensili.

Bonus per chi ha due figli

Il nuovo bonus mamma è stato annunciato nelle scorse ore dal ministro del Lavoro Marina Calderone. Un bonus che ha richiesto un investimento da parte delle casse dello Stato di 180 milioni di euro in più rispetto al passato, passando da 300 a 480 milioni di euro.

Con questo bonus si va a coprire anche la platea delle lavoratrici con due figli, che in precedenza non avevano potuto beneficiare del sostegno fermo a chi di figli ne aveva almeno tre.

Particolare anche la modalità di erogazione del bonus, perché nonostante preveda un aiuto di 40 euro mensili, sarà erogato in un’unica soluzione a fine anno, con un assegno a mamma di 480 euro. Un aiuto non da poco in un momento dell’anno sicuramente particolare dal punto di vista delle spese da affrontare per tutti, in particolare pe chi ha una famiglia numerosa.

Confermato per tutto il 2026

Altra notizia positiva, il bonus sarà totalmente esente dal prelievo previdenziale e contributivo. Questo consentirà di beneficiarne come aumento netto in busta paga senza alcuna decurtazione. Chi ne beneficerà? Le donne lavoratrici con due figli fino al compimento dei 10 anni del figlio più piccolo. Una misura che amplia non di poco la platea dei beneficiari.

Questo bonus non è comunque in contrasto con quello destinato alle lavoratrici madri con tre o più figli che hanno un contratto a tempo indeterminato. Il bonus è confermato per tutto il 2026. Per chi ha più di tre figli, e contratto a tempo determinato o sono professioniste, resta attivo il bonus precedente.