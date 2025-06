Scelta 30 scuole con l’Allegato G: invio domande probabile la prossima settimana, chi deve presentarlo

Estate non è periodo di adempimenti solo per i docenti in vista del prossimo anno scolastico, ma anche per il personale Ata impegnato in una serie di procedure importanti. Dopo lo stop arrivato ieri alla possibilità a breve termine di una riforma del reclutamento del personale Ata, con i sindacati che bocciano per il momento l’ipotesi di un passaggio a un sistema caratterizzato da concorsi per titoli ed esami come accade per i docenti, è il momento di prepararsi alle prossime incombenze in vista del prossimo anno scolastico.

La scelta delle 30 scuole

In particolare, sta per arrivare il momento per gli aspiranti ATA 24 mesi di completare la procedura per partecipare alle graduatorie finalizzate all’attribuzione delle supplenze al 31 agosto e al 30 giugno e dei ruoli.

Se la prima parte della procedura si è conclusa con la presentazione della domanda lo scorso 19 maggio, la seconda parte si perfezionerà solo con la presentazione della domanda utile alla scelta delle scuole.

Il momento si avvicina inevitabilmente, anche se non ci sono ancora state comunicazioni ufficiali da parte del ministero per quel che riguardo alla possibile finestra temporale utile all’invio delle istanze.

L’allegato G

Non dovrebbe mancare però molto, stando ai precedenti degli anni passati. Con ogni probabilità la procedura sarà messa in calendario tra la fine di giugno e luglio. E’ la procedura caratterizzata dalla compilazione dell’allegato G, che sarà disponibile su Istanze online.

A confermare questa possibile data Anief: “Non è ancora stata fissata una data ufficiale. Si prevede l’uscita tra fine giugno e inizio luglio, ma non ci sono ancora conferme formali”. Lo ha dichiarato Sorrentino (Anief-Condir) durante una diretta di Orizzonte Scuola tv.

“L’istanza sarà resa disponibile dopo che gli Uffici Provinciali avranno completato la valutazione delle domande di inserimento e aggiornamento in graduatoria”. E’ la comunicazione ufficiale contenuta nella nota di indizione dei concorsi.

Chi non deve presentarlo

Se si fa riferimento all’anno scorso, un minimo rinvio è inevitabile considerato che dodici mesi fa la finestra temporale è stata fissata dal 20 giugno al 11 luglio. Ovvero oggi: dal momento che non è ancora stato comunicato nulla e che arriva il weekend, è inevitabile che quest’anno sarà spostato tutto più avanti. Probabile che arrivino notizie la prossima settimana.

La compilazione dell’allegato G è riservato al personale che ha presentato domanda entro il 19 maggio. Serve a partecipare anche per le supplenze da graduatorie di istituto. Sono esentati coloro i quali hanno compilato l’allegato F, rinunciando alle supplenze.

L’allegato G consente di selezionare un massimo di 30 scuole, il cui ordine di scelta è slegato dalle possibilità successive di convocazione.