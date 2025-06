Requisiti concorso pnrr 3: restano fuori tutti quelli senza abilitazione, tranne le classi di concorso della tabella B e chi ha tre anni di servizio

Il prossimo concorso scuola 2025, il Pnrr 3, sarà caratterizzato con ogni probabilità da un bando del tutto simile al Pnrr 2. Ma bisogna tenere conto di un elemento importante: il Pnrr2 è stato l’ultimo concorso appartenente alla fase transitoria della riforma del reclutamento docenti, e il Pnrr 3 sarà l’ultimo concorso concordato con l’Europa nell’ambito del piano di ripresa e resilienza, ma sarà anche il primo a non rientrare più nella fase transitoria, ma facendo parte a tutti gli effetti del nuovo corso voluto dalla riforma del reclutamento stessa.

La fine della fase transitoria

Questo significa che il Pnrr 3 non consentirà più, come avvenuto con il Pnrr 1 prima e il Pnrr 2, l’accesso con determinati requisiti, a cominciare dal possesso dei 24 cfu. Il Pnrr 3 farà parte a tutti gli effetti del nuovo corso che prevede la necessità di essere abilitati per veder accettata la propria iscrizione, il che lo renderà sicuramente più selettivo. Probabile invece che mantenga nel bando la stessa norma del Pnrr 2 che prevede una soglia di sbarramento per l’accesso dallo scritto all’orale, finalizzato a rendere tutta la procedura più snella.

Questo nonostante la nuova norma introdotta dal Decreto Scuola, con le graduatorie a scorrimento per il prossimo triennio, che potrebbe spingere molti idonei dei concorsi precedenti a non partecipare aspettando l’assunzione.

Partecipare senza abilitazione

Tornando ai requisiti, non sarà possibile partecipare al Pnrr 3 senza abilitazione per la scuola secondaria, cosa che avveniva nella fase transitoria durante la quale era possibile partecipare ai concorsi senza tale requisito. La fase transitoria si è conclusa lo scorso 13 dicembre 2024, e il Pnrr2 ha appena fatto in tempo a rientrare in questo ambito.

D’ora in avanti, per partecipare a un concorso nella scuola secondaria è necessario possedere l’abilitazione specifica per la classe di concorso. E’ possibile anche partecipare con il requisito di tre anni di servizio svolti negli ultimi cinque anni scolastici, di cui almeno uno nello specifico insegnamento per cui si concorre.

Chi può partecipare con diploma

L’unica deroga riguarda le classi di concorso della tabella B: per loro fino al 31 dicembre 2025, sarà ancora possibile partecipare con diploma.

In questo senso diventa fondamentale che le Università riescano a concludere i percorsi abilitanti dell’anno accademico 2024/25 entro il 19 novembre 2025, altrimenti sarebbero moltissimi gli esclusi dal prossimo pnrr 3.