Elenco posti disponibili docenti e Ata dal 1° settembre 2025: aggiornamento per provincia

Si avvicina la scadenza del 22 aprile, data ultima entro la quale l’Inps dovrà completare tutti gli accertamenti relativi alle domande presentate dal personale scolastico entro lo scorso 21 ottobre. Entro quella data, infatti, personale docente e ATA ha presentato la propria domanda di pensionamento in vista del prossimo anno scolastico, il 2025/26.

L’aggiornamento degli uffici scolastici

In base all’elenco delle domande presentate, in questi mesi gli uffici scolastici provinciali stanno quotidianamente aggiornando la pubblicazione degli elenchi che fanno riferimento ai posti che saranno disponibili proprio in virtù di queste domande di pensionamento.

Si tratta quindi, alla luce di quanto detto, di elenchi che non possono essere considerati definitivi, dal momento che sono ancora al vaglio dell’Inps. Per l’istituto di previdenza sociale però ci sono ancora pochi giorni a disposizione per completare gli accertamenti, all’incirca tre settimane.

Quota 103 e Opzione donna

Tutti gli elenchi a partire dal giorno successivo al 22 aprile sono da considerarsi definitivi. A questi elenchi vanno poi aggiunti gli esiti delle domande per Quota 103 e Opzione donna. La scadenza per questo tipo di istanze era invece lo scorso 28 febbraio. Infine, va messa in conto la possibilità di godere del trattenimento in servizio. Su questo argomento ci sono maggiori incertezze, dal momento che ad oggi gli Uffici non hanno ancora ricevuto dal ministero indicazioni operative su come procedere. Gli elenchi disponibili, in ogni caso, sono da considerarsi abbastanza indicativi di quali saranno i posti disponibili per docenti e ata in virtù dei pensionamenti dal primo settembre 2025 in vista del prossimo anno scolastico. Ecco l’elenco completo.