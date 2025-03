Codice etico insegnanti: non solo limiti social, anche valutazione psico-attitudinale per chi si affaccia al mestiere

Le polemiche sull’operato della Commissione ministeriale incaricata di elaborare un Codice etico per i docenti non si placano. Si tratta di una iniziativa nata in risposta ad alcuni casi di cronaca che hanno sollevato interrogativi sul comportamento degli insegnanti, anche al di fuori dell’ambiente scolastico.

Sotto controllo l’attività social

Il Ministero dell’Istruzione punta a definire regole chiare per garantire che il personale della scuola mantenga una condotta ritenuta adeguata al ruolo educativo e istituzionale che ricopre. Tra gli aspetti in discussione rientrano anche le attività sui social e altre forme di espressione pubblica che potrebbero risultare in contrasto con l’etica professionale.

L’idea di introdurre norme specifiche si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso il comportamento dei docenti, con particolare riguardo alle loro attività fuori dall’aula. Alcune forze politiche spingono per includere nel Codice disposizioni più stringenti, che potrebbero riguardare anche insegnanti impegnati in attivismo politico o sociale.

Controlli di idoneità psico-attitudinale

Di recente, ha fatto discutere il caso di una docente supplente di Treviso, impegnata in movimenti di protesta. Il dibattito si è concentrato sulla compatibilità tra il suo attivismo e il ruolo di educatrice, con richieste di chiarimenti alle autorità scolastiche. La questione ha riacceso il confronto su quanto la vita privata e le opinioni personali di un docente possano influenzare la sua professione.

Parallelamente, si è aperta una riflessione più ampia sulla possibilità di introdurre criteri di valutazione più rigidi per l’accesso alla professione, inclusi eventuali controlli di idoneità psico-attitudinale. L’idea, sostenuta da alcuni esponenti politici tra cui il deputato pugliese della Lega Rossano Sasso, mira a garantire che chi insegna abbia non solo le competenze necessarie, ma anche un profilo etico in linea con le responsabilità educative.