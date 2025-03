Bando insegnamento all’estero: domande fino al 3 aprile, servono almeno tre anni di servizio effettivo in Italia dopo il superamento del periodo di prova

Scade il prossimo 3 aprile la finestra temporale utile alla presentazione della domanda di partecipazione utile a prendere parte alla di selezione del personale scolastico che verrà assunto all’estero per l’anno 2025.

La procedura è stata bandita dal Ministero degli Esteri. I requisiti per presentare domanda di partecipazione sono l’appartenenza alla categoria del personale docente di ruolo, con almeno tre anni di servizio effettivo in Italia dopo il superamento del periodo di prova.

Potranno partecipare, nello specifico, i docenti di scuola primaria che vogliano trasferirsi per insegnare lingua e cultura italiana nelle Sezioni di scuola italiana all’estero.