Nuovo concorso per educatori d’infanzia: selezione per soli titoli e formazione di graduatoria per le assunzioni, domande entro il 19 marzo

Fino al 19 marzo saranno aperte le candidature per partecipare al nuovo concorso per educatori d’infanzia. Si tratta di una selezione per soli titoli utile alla formazione di una graduatoria dalla quale si attingerà successivamente per assumere nell’ambito dei servizi alla prima infanzia del Comune di Pavullo nel Frignano, in provincia di Modena.

I requisiti per partecipare al concorso, per quel che riguarda i titoli di studio, comprendono laurea triennale in Scienze dell’educazione e della formazione (classe L-19) ad indirizzo specifico per educatori nei servizi per l’infanzia o laurea triennale in Scienze dell’educazione e della formazione (classe L-19 del DM 509/99 o classe 18 del DM 270/04) in assenza di indirizzo specifico.

Il concorso prevede riserva prioritaria di posti a favore dei volontari delle Forze Armate.

Non sono previste prove specifiche per il concorso, nè preselettive nè ordinarie, scritte e orali. Si procederà direttamente con la valutazione dei titoli che sarà utile alla formazione della graduatoria.

I titoli dichiarati dai candidati saranno valutati dalla Commissione Giudicatrice che potrà conferire un punteggio massimo complessivo di 10 punti, da ripartire come da tabella riportata nel bando.