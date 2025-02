Triennalisti con 24 cfu: scelta tra il percorso da 30 CFU per chi ha tre anni di servizio e quello da 60 CFU chiedendo il riconoscimento dei crediti

Con l’introduzione dei nuovi percorsi di abilitazione all’insegnamento, i docenti con tre anni di servizio (triennalisti) e in possesso di 24 CFU devono valutare attentamente quale strada intraprendere per conseguire l’abilitazione. Attualmente, le opzioni disponibili sono diverse e dipendono dalla situazione individuale di ciascun aspirante docente.

Percorso da 30 CFU

I docenti che hanno maturato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque, di cui almeno uno nella classe di concorso per cui intendono abilitarsi, possono accedere al percorso da 30 CFU. Si tratta di un percorso più breve e mirato, riservato esclusivamente ai triennalisti, che permette di ottenere l’abilitazione in tempi relativamente ridotti. Il percorso da 30 cfu è una scelta vantaggiosa per chi ha già esperienza in classe e desidera formalizzare il proprio percorso professionale.

Percorso da 60 CFU con riconoscimento dei 24 CFU

Chi non rientra nei requisiti per i 30 CFU può invece optare per il percorso da 60 CFU. In questo caso, i 24 CFU già acquisiti possono essere riconosciuti, riducendo così il carico di studio complessivo. E’ un percorso è obbligatorio per chi non ha tre anni di servizio ma intende ottenere l’abilitazione in modo tradizionale, attraverso una formazione più completa che comprende tirocinio e laboratori.

Percorso da 36 CFU per i vincitori di concorso

Un’ulteriore possibilità riguarda i docenti che hanno superato il concorso ma non sono ancora abilitati. In questo caso, è previsto un percorso da 36 CFU, che permette di integrare la formazione necessaria per conseguire l’abilitazione all’insegnamento.