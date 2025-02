Docenti abilitati concorso PNRR1: confermata l’esclusione dall’anno di prova, arriva una nuova interrogazione parlamentare

I docenti vincitori del concorso PNRR1 a tempo determinato ma con abilitazione ormai conseguita restano fuori dall’anno di prova. Una situazione che continua a tenere banco nell’ambito della riforma del reclutamento ormai avviata da diversi mesi che continua però a stentare anche in virtù del ritardo nell’avvio del secondo ciclo dei percorsi abilitanti a dispetto della distanza ravvicinata con cui si stanno susseguendo i concorsi Pnrr (il terzo in arrivo in autunno).

Nuova interrogazione parlamentare

Per trovare una risposta alla questione, arriva una nuova interrogazione parlamentare finalizzata a provare a risolvere la situazione dei docenti del concorso PNRR1 DDG n.2575/2023 assunti a tempo determinato. Ricordiamo che il contratto a termine è previsto dalla normativa per coloro i quali al momento della nomina non dispongono ancora di abilitazione per la classe di concorso utile.

Per molti di loro, la beffa di essersi abilitati a breve distanza dall’assunzione, impossibilitati a fare altrimenti in virtù dell’attivazione dei corsi da parte delle università. Docenti che si trovano in un limbo perché non possono svolgere l’anno di prova nel corrente anno scolastico e nemmeno partecipare alla mobilità disciplinata dal recente CCNI mobilità-scuola 2025-2028.

La nota ministeriale

In questa direzione si muove una nuova Interrogazione a risposta scritta, a firma dell’On. Piccolotti Elisabetta, Ghirra Francesca e Grimaldi Marco del gruppo Alleanza Verdi e Sinistra, nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito a cui si chiede “se non ritenga urgente adottare iniziative volte a sanare l’oggettiva disparità di trattamento illustrata in premessa, consentendo di svolgere l’anno di prova nell’anno scolastico 2024/2025 a tutti i vincitori del concorso che abbiano conseguito l’abilitazione entro il 31 dicembre 2024, così da procedere alla loro definitiva stabilizzazione”.

Il limbo in cui questi docenti si trovano dipende dal fatto che la Nota MIM n. 202382 del 26 novembre 2024 specifica che “A norma dell’articolo 13, comma 2, e dell’articolo 18-bis, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, i docenti assunti con contratto a tempo determinato su posto comune nella scuola secondaria, in quanto vincitori del concorso bandito con DDG 2575 del 6 dicembre 2023 privi di abilitazione all’atto dell’assunzione, svolgeranno il periodo di prova e formazione dell’anno scolastico 2025/2026 a seguito dell’assunzione a tempo indeterminato, previo conseguimento dell’abilitazione stessa”.

Una normativa che penalizza coloro i quali hanno comunque conseguito l’abilitazione entro il 31 dicembre 2024, come altri che per motivi indipendenti dalla loro volontà sono stati assunti dopo qualche giorno ed entro la data del 31 dicembre 2024.