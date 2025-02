Percorsi abilitanti: ecco l’allegato con le classi di concorso poco o per nulla rappresentate in alcune regioni

In attesa della comunicazione relativa all’avvio del secondo ciclo da parte del ministero, gli usr stanno ricevendo in queste ore informazioni sui percorsi abilitanti da 30 e 36 CFU per i vincitori di concorso PNRR1 inerenti le classi di concorso per le quali si presentano criticità. L’allegato ricevuto dagli Usr contiene le classi di concorso poco o per nulla rappresentate in alcune regioni.

Per risolvere la problematica, il ministero sfrutterà il comma 6 dell’art. 18bis del Decreto l.vo in base al quale per quest’anno accademico è possibile svolgere i percorsi abilitanti “fino al 50% delle attività di formazione (esclusi tirocinio e laboratorio) in modalità telematica”

Per questo i Ministeri MUR e MIM potranno risolvere la questione facendo svolgere ai docenti coinvolti in questa situazione la parte di formazione specifica con modalità telematica sincrona presso l’Università nella quale il docente è iscritto. La parte generale invece potrà essere svolta presso una Università più prossima alla sede di servizio.

Una modalità che potrà valere anche per le altre classi di concorso. Infatti il 50% delle attività in modalità telematica riguarda tutti. E’ chiaro che si tratta però di una possibilità particolarmente utile per le classi di concorso in difficoltà.

In base all’allegato ricevuto, gli USR dovranno controllare le classi di concorso interessate e confermare o meno il numero dei docenti interessati indicando provincia di insegnamento e percorso di completamento da 30 o 36 CFU.