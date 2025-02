Cedolino Noipa febbraio 2025 visibile: stipendio più basso per docenti e ata con conguaglio negativo e restituzione del Bonus Natale, ma c’è l’indennità di vacanza contrattuale

Gli aventi diritto del personale scolastico possono già vedere e scaricare il cedolino inerente lo stipendio di febbraio 2025. Disponibilità sopraggiunta sia per docenti che per ATA, purché dispongano di contratto a tempo indeterminato o supplenza al 31 agosto o 30 giugno 2025. Per vedere il cedolino e scaricarlo è necessario accedere alla propria area riservata di NoiPA.

Pagamento in anticipo

Questo mese i soldi arriveranno qualche giorno prima sul conto corrente dei docenti di ruolo e con supplenza al 31 agosto o 30 giugno 2025, non perché il mese di febbraio è di 28 rispetto a 30 o 31 giorni degli altri mesi, ma semplicemente perché in base al regolamento Noipa, quando il pagamento che di solito avviene il 23 coincide con un sabato o con una domenica, si anticipa al venerdì. Circostanza che vale questo mese, ragion per cui al contrario di domenica 23 febbraio, il pagamento avverrà venerdì 21 febbraio.

Le voci presenti

Cosa attendersi dal cedolino di questo mese? Innanzitutto se il saldo dell’eventuale conguaglio fiscale è positivo o negativo, a seconda del quale poi lo stipendio sarà più alto o più basso. Sicuramente lo stipendio sarà più basso per tutto il personale scolastico che lo scorso dicembre ha incassato il Bonus Natale senza averne diritto. E’ questo il mese in cui bisogna restituirlo in automatico con la busta paga. E’ sicuramente presente per tutti, invece, l’indennità di vacanza contrattuale.