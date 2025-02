Concorso scuola 2025: per la secondaria passa lo scritto solo il 5,28% in media dei partecipanti sulla media nazionale, le probabilità per regione

Prosegue da parte di Orizzonte Scuola la pubblicazione delle tabelle che riguardano l’incrocio dei dati disponibili inerenti il numero di iscritti al prossimo concorso scuola con i posti disponibili. I risultati danno la percentuale di probabilità di superamento del concorso per i diversi gradi di istruzione. Per la scuola secondaria, parteciperanno alle prove del concorso PNRR2 202.328 candidati, che si contenderanno i soli 10.677 posti messi a bando, ripartiti tra posto comune e di sostegno.

Questo significa che la proiezione della media racconta che in tutta Italia riuscirà a superare il concorso solo il 5,28% dei partecipanti. Si tratta di una stima, che poi dovrà scontrarsi con la realtà dal momento che dopo l’introduzione delle modifiche normative contenute nella legge n. 106/2024, la percentuale potrebbe essere inferiore.

La nuova regolamentazione prevede infatti che possa accedere alla prova orale non solo chi avrà ottenuto un punteggio minimo di 70/100 alla prova scritta (condizione necessaria ma non più sufficiente) ma anche chi rientrerà nel limite massimo di candidati ammissibili pari a 3 volte il numero dei posti messi a bando, nella Regione per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto.

Questa previsione comporta che solo i candidati con il punteggio più alto riusciranno ad accedere alla prova orale. Nell’allegato di Orizzonte Scuola è disponibile la media percentuale della possibilità di superare il concorso, per ciascuna classe di concorso di ciascuna Regione.