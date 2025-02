Concorso scuola 2025: ecco le domande presentate in ogni regione, incrociando con i posti messi a bando si può calcolare le proprie possibilità

Finalmente pubblicata da parte del ministero la ripartizione inerente la presentazione regionale delle domande per il concorso scuola Pnrr2. In virtù delle modifiche normative introdotte del ministero per questo secondo concorso scuola in ambito Pnrr, che introduce una soglia di sbarramento per l’accesso alle prove orali sulla base del punteggio più alto per regione e classe di concorso, diventa importante anche il livello di concorrenza con cui ogni candidato avrà a che fare.

Le domande presentate

Le prove sono previste tra qualche giorno, messe in calendario dal ministero dal 25 al 27 febbraio. Il concorso è per i docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado.

Il ministero ha comunicato che sono state presentate 202.328 domande, così divise per regione in base alla tabella pubblicata oggi da Orizzonte Scuola.

A farla da padrona, come spesso accade, è la regione Lombardia che f registrare 32.632 domande. Segue il Lazio con 24.067 domande, la Campania con 19.488 domande, la Puglia con 18.924, la Toscana con 16.013. Fanalino di coda il Molise con 978 iscrizioni.

Si tratta di dati interessanti, naturalmente non più modificabili dal momento che le domande sono chiuse, ma che possono far capire ai candidati le possibilità di superare il concorso, caratterizzato da prova scritta, prova orale (e pratica se prevista) e valutazione dei titoli.

L’allegato 1 con i posti messi a bando

Per capire le possibilità che ci si trova davanti, si possono confrontare i posti messi a bando per regione e il numero di domande presentate. I posti messi a bando sono reperibili all’allegato 1 del bando, nel quale il ministero ha inserito il numero per regione e classe di concorso.

Le prove scritte si svolgono il 25, 26 e 27 febbraio per i candidati di scuola secondaria di primo e secondo grado. Nel frattempo è stato reso pubblico il quadro di riferimento per la valutazione della prova scritta.