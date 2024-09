Riconoscimento 24 cfu percorsi abilitanti 30 cfu: decisione a discrezione dell’università, quando vengono riconosciuti integralmente

C’è grande attesa per i nuovi percorsi abilitanti, sia quelli da 30 cfu che quelli da 60 cfu. Il mese prossimo dovrebbe essere bandito il secondo concorso scuola 2024 pnrr, dopodiché dal 2025 è previsto un concorso scuola l’anno che sancirà la fine della fase transitoria, e in questo senso i percorsi abilitanti giocheranno un ruolo fondamentale.

Ultima chance prima della fine della fase transitoria

Il prossimo concorso scuola sarà l’ultimo che consentirà la partecipazione con 24 cfu più la laurea (oltre alla partecipazione dei diplomati itp). E dopo che fine faranno i 24 cu conseguiti da moltissimi aspiranti docenti? In molti hanno notato che le materie inserite ne percorsi da 30 CFU sono quelle già svolte per ottenere i 24 CFU. In questo senso, la richiesta è quella, nel caso di materie coincidenti, di chiedere la convalida.

In effetti alcune materie dei 30 CFU si sovrappongono a quelle dei 24 CFU. La buona notizia è che è possibile chiedere un riconoscimento parziale dei crediti. La brutta notizia è che il riconoscimento è a discrezione dei singoli atenei.

Il riconoscimento integrale

Invece il riconoscimento integrale dei 24 CFU è previsto nei percorsi da 60 CFU. Anche in questo caso bisogna fare riferimento alla valutazione effettuata dalle Università. In caso di via libera, il percorso potrebbe diventare 60 – 24 = 36.

Tornando ai percorsi da 30 CFU, è prevista la possibilità di una offerta formativa personalizzata. Ne possono beneficiare ad esempio i docenti già in possesso di abilitazione/specializzazione. Altra possibilità è che vengano riconosciuti max 6 CFU. Questo dipende dalla valutazione che sarà effettuata dall’Università. Ogni candidato dovrà presentare un piano di studi seguito nella propria carriera.

