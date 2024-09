Concorso scuola 2024: uscirà prima il bando primaria e infanzia che non ha l’ostacolo del percorso abilitante

Tra qualche settimana verrà pubblicato il bando per il secondo concorso scuola Pnrr. Un concorso che non sta ricevendo molti consensi, soprattutto da parte di coloro i quali hanno partecipato alla prima procedura e ritengono questo secondo concorso superfluo, se non addirittura dannoso, dal momento che mette a disposizione dei vincitori nuovi posti che vengono di fatto sottratti alla disponibilità delle graduatorie di merito delle procedure già concluse o in via di definizione.

La pubblicazione del bando

In ogni caso il concorso si farà, dal momento che si tratta di accordi presi dal Governo in ambito Pnrr e di impegni che non possono essere disattesi nell’ottica delle assunzioni che dovranno essere perfezionate entro il 2026 (grazie a una proroga concessa da Bruxelles, altrimenti i tempi sarebbero stati più stringati).

Il bando dovrebbe essere pubblicato dopo il 19 ottobre, quando finirà il monitoraggio delle aule da parte del ministero. Secondo il prof Lucio Ficara, come dichiarato su Tecnica della Scuola, probabilmente prima uscirà il bando della primaria e dell’infanzia e poi quello della secondaria. Per le prime due non c’è l’ostacolo del percorso abilitante.

Le prove

Per quanto riguarda le prove, invece, è presumibile che si vada a finire nel 2025. Il periodo più probabile potrebbe essere la primavera 2025, ma il ministero cercherà di anticipare il più possibile per avere il tempo di espletare prove scritte e orali in tempo per le immissioni in ruolo a settembre 2025.

Orali che saranno più snelli in virtù del nuovo regolamento che limiterà di molto il numero di promossi dallo scritto orale con una soglia di sbarramento particolarmente selettiva.

