Corsi Indire sostegno: lezioni online, webinar e il supporto di tutor specializzati per i 30mila partecipanti

Inizia a farsi consistente il ritardo nell’emanazione del decreto attuativo che dovrà sancire l’avvio dei nuovi e criticatissimi Corsi Indire. Dopo le tempistiche certamente ristrette con cui prima dell’estate è stata data notizia e sono stati emanati i primi provvedimenti utili a sancire l’avvio del doppio canale di specializzazione sul sostegno, non si può on constatare un certo rallentamento.

Tfa semplificati

Anche in virtù della scadenza annunciata dei Corsi stessi, che dovrebbero consentire ai partecipanti di conseguire i previsti 30 cfu entro la fine del 2025. L’avvio dei Corsi dovrebbe essere imminente, e dunque ancor più imminente dovrebbe essere la loro ufficializzazione con i dettagli ancora da fornire, come costi, durata, tempistiche contenuti.

Sappiamo che saranno più brevi del Tfa, certamente meno costosi e riservati ai docenti precari in possesso di almeno 36 mesi di servizio sul sostegno. Circa i contenuti, i ministro Valditara ci ha tenuto a specificare che consentiranno di ottenere specializzazioni specifiche per le diverse disabilità, in modo da fornire competenze ancor più mirate ai docenti di sostegno di domani.

I Corsi consentiranno la specializzazione di 30 mila aspiranti docenti di sostegno. Il progetto del ministero si avvarrà della collaborazione di Indire (Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa).

Corsi online

Secondo il sindacato Asset Scuola, i nuovi percorsi Indire saranno caratterizzati da una fortissima modalità di erogazione online. L’obiettivo sarà consentire a chi già insegna di ottenere una formazione accessibile e flessibile.

Una strategia già avviata con i la digitalizzazione dei percorsi abilitanti, finalizzata a garantire la possibilità di conciliare gli impegni professionali e personali con lo studio.

Come detto i corsi Indire metteranno a disposizione 30 mila posti, in modo da scongiurare in futuro l’assegnazione di cattedre sul sostegno a precari senza specializzazione.

Piattaforme didattiche innovative

Il percorso formativo online sarà anche finalizzato a garantire massima accessibilità a chi vive e insegna in aree lontane da istituti universitari. I partecipanti al percorso avranno accesso a piattaforme didattiche innovative. Si prepareranno mediante materiali multimediali, webinar, e avranno il supporto di tutor specializzati.

