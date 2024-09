Bando concorso docenti: pubblicazione dal 20 ottobre, prove scritte a febbraio e graduatoria pronta per il 2025

Il prossimo bando del secondo concorso scuola 2024 in ambito Pnrr verrà pubblicato tra il 19 ottobre e il 31 dicembre. Che il bando della prossima procedura fosse previsto per l’autunno era stato annunciato già dal ministro Valditara più volte. Adesso però il cerchio delle date si restringe ulteriormente, vediamo perchè.

Le date utili

L’indicazione sulla data “minima” per la pubblicazione del bando l’ha data, indirettamente, il ministero qualche giorno fa con una nota inerente il monitoraggio delle scuole ai fini concorsuali.

La procedura viene predisposta sempre prima di procedure concorsuali importanti al fine di trovare e rendere attive le aule informatiche e le postazioni per il concorso. Il prossimo concorso scuola non è l’unico in programma nelle prossime settimane, ma è sicuramente la procedura più importante, almeno per quel che concerne il numero di partecipanti previsto e dunque la necessità di predisposizione delle aule.

Ebbene la procedura di monitoraggio sarà effettuata dal 30 settembre al 19 ottobre. Entro questa data dovranno essere predisposte tutte le procedure per il funzionamento delle aule informatiche.

Le prove scritte

Questo vuol dire che dal giorno dopo potrebbe essere pubblicato il bando, quindi dal 20 ottobre in poi ogni giorno potrebbe essere quello buono. Il termine massimo è invece il 31 dicembre, termine della fase transitoria. Probabilmente sarà bandito prima il concorso della primaria e dell’infanzia e poi quello della secondaria, considerato che per i primi due bandi non c’è il problema del percorso abilitante. Lo sostiene Tecnica della Scuola.

Dal giorno della pubblicazione del bando, i candidati interessati avranno poi trenta giorni di tempo per presentare la domanda. Questo significa che difficilmente prima di gennaio-febbraio 2025 possano essere avviate le prove scritte. In ogni caso la graduatoria dovrà essere pronta per il 2025.

