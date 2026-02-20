Domande Gps 2026: entro il 16 marzo si potranno conseguire gli altri titoli da dichiarare

Giornata importante oggi al ministero con la presentazione ai sindacati della nuova piattaforma per la presentazione delle domande GPS per le supplenze, con finestra temporale al via dalla prossima settimana. Dopo una serie di incertezze, il ministero ha rotto gli indugi decidendo di confermare la volontà di anticipare alla sessione invernale l’aggiornamento delle GPS, collocando il periodo utile per la presentazione delle istanze dalle ore 12.00 del 23 febbraio alle ore 23.59 del 16 marzo 2026.

Una sola provincia, più classi di concorso

La domanda coinvolge moltissimi docenti interessati a prima e seconda fascia, a iscriversi per più posti o classi di concorso, e sia per sostegno che per posto comune. Ogni docente può scegliere una sola provincia. È compresa nella domanda per le GPS anche la scelta delle max 20 scuole per classe di concorso ai fini delle graduatorie di istituto.

La domanda per le max 150 preferenze, utili alle supplenze dell’anno prossimo mediante algoritmo, sarà invece aperta più avanti, solitamente a luglio, anche se non è escluso un possibile anticipo.

Requisiti per la seconda fascia

Chi si inserisce in seconda fascia deve essere in possesso del titolo di accesso entro il 16 marzo 2026, data di chiusura della presentazione delle istanze. La scadenza è valida anche per il conseguimento dei CFU aggiuntivi richiesti per l’accesso alla classe di concorso.

Prima fascia e inserimento con riserva

Per l’inserimento in prima fascia il titolo di accesso deve essere ottenuto entro il 16 marzo 2026, salvo iscrizione con riserva, da sciogliere previo conseguimento del titolo entro il 30 giugno 2026.

Altri titoli e certificazioni informatiche

Gli altri titoli culturali dovranno essere conseguiti entro il 16 marzo. Vale anche per il possesso delle certificazioni informatiche: al momento della presentazione della domanda devono essere già in possesso del dichiarante, con termine ultimo fissato alle ore 23.59 del 16 marzo 2026, in attesa delle tabelle titoli ufficiali rinnovate.