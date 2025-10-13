Prende il via tra due giorni la procedura SNV 2025/28 per i docenti: c’è tempo fino al 22 ottobre

Tra due giorni prende il via la finestra temporale di una settimana utile per presentare il materiale utile al nuovo ciclo 2025-2028 del SNV (Sistema Nazionale di Valutazione). Da giovedì, inizia la raccolta dati che avverrà mediante l’impiego di Questionari scuola e Questionari docente. Le operazioni prenderanno infatti il via dal 15 ottobre 2025, quando i docenti interessati inizieranno a ricevere via email tutte le indicazioni utili per accedere alla piattaforma e procedere con la compilazione richiesta.

C’è tempo fino al prossimo 22 ottobre

E’ bene dunque fare attenzione ai messaggi che verranno ricevuti dall’indirizzo noreply.comunicazioni@istruzione.it, anche per verificare che non finiscano per sbaglio nello spam. I messaggi verranno ricevuti da ogni docente alla casella di posta elettronica indicata dalla scuola di appartenenza. C’è tempo per presentare le risposte su LimeSurvey fino al prossimo 22 ottobre 2025.

Grazie a questa raccolta dati e informativa, è possibile redigere il Rapporto di Autovalutazione (RAV). Si tratta di un momento importante al fine di pianificare le attività e migliorarne l’efficacia. Un intervento che avviene poi sia a livello di singolo istituto che nell’ambito del sistema di istruzione generale.

L’accessibilità del Questionario scuola

I Questionari docente conterranno informazioni utili sulle procedure interne alla scuola, analizzando esiti educativi e monitorando l’organizzazione scolastica. I Questionari scuola avranno la funzione di raccogliere dati oggettivi e strutturali delle istituzioni scolastiche.

Oltre alla compilazione da parte dei docenti, sarà importante l’attività sul Questionario scuola da parte di tutte le istituzioni scolastiche. Si può accedere al documento mediante la piattaforma dedicata per la raccolta dei dati.