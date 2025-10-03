Nuovo ciclo percorsi abilitanti: non valgono per il Pnrr 3, beffa per chi è escluso per mancanza di requisito di accesso

Nonostante il MUR si sia già attivato in queste ore con le Università per l’attivazione dei prossimi percorsi abilitanti, chiedendo agli enti interessati di caricare sulla piattaforma l’offerta formativa entro il 24 ottobre (sarà possibile a partire dal 6 ottobre), questi percorsi non saranno utili per abilitarsi in vista del prossimo Pnrr3, nemmeno con riserva.

Percorsi fuori tempo massimo

Ci sono tutti i presupposti affinché finalmente i nuovi percorsi abilitanti possano beneficiare dell’esperienza accumulata nelle edizioni precedenti ed essere avviati in anticipo. Questo però non consentirà a chi si iscriverà a questo nuovo ciclo di fare in tempo per l’iscrizione al prossimo e ultimo concorso Pnrr, il 3.

Il bando per il Pnrr 3 sarà pubblicato entro fine mese, dopodiché ci saranno venti giorni di tempo per presentare domanda di partecipazione. Questo lascia pensare che il ministero, anticipando rispetto al previsto, abbia intenzione di avviare le prove scritte già entro la fine del 2025. Solo il bando potrà chiarire questa circostanza.

I corsi previsti

I percorsi previsti sono quelli da 60 CFU riservati ai possessori di titolo di accesso alla classe di concorso o è iscritto a una laurea magistrale a ciclo unico con almeno 180 CFU conseguiti allegato 1. Poi ci sono i percorsi da 30 CFU cui potranno partecipare docenti con almeno tre anni di servizio nelle scuole statali e/o paritarie negli ultimi cinque anni, di cui almeno un anno specifico o che hanno partecipato al concorso straordinario bis allegato 2. Infine sono previsti i percorsi abilitanti da 30 e 36 CFU per vincitori di concorso assunti 2025/26. Quelli da 30 CFU per vincitori con tre anni di servizio, quelli da 36 CFU per vincitori con i 24 CFU oppure + ITP.

Chi resta fuori

Un problema non da poco per quanti finora non hanno avuto bisogno dell’abilitazione, disponendo di altri requisiti (come la laurea + 24 cfu) e che invece si troveranno esclusi dal Pnrr 3 che non fa più parte della fase transitoria e quindi consente solo la partecipazione con i tre anni di servizio o l’abilitazione.