Le date del rientro a scuola di settembre e i ponti e le festività previste nel prossimo anno scolastico

C’è ancora tanta vacanza per gli studenti con il mese di agosto appena iniziato, ma in un modo o nell’altro si comincia a pensare al rientro a scuola con le date fissate in tutta Italia tra l’8 e il 16 settembre. Le vacanze natalizie, pasquali e i ponti sono confermati in base ai calendari regionali.

Inizio e fine delle lezioni

L’anno scolastico 2025/26 non avrà un inizio contemporaneo in tutta Italia: le lezioni cominceranno in date differenti a seconda della regione. Il priimo avvio è fissato per l’8 settembre nella Provincia autonoma di Bolzano, poi a ruota seguono il 10 settembre Piemonte, Veneto e Trentino-Alto Adige. La maggior parte delle regioni tornerà in aula tra il 12 e il 16 settembre.

Il termine delle attività didattiche, di conseguenza cambia in base alle decisioni regionali: è fissato tra il 6 e il 16 giugno 2026, mentre le scuole dell’infanzia chiuderanno il 30 giugno.

Vacanze di Natale e non solo

Le vacanze di Natale avranno finestra temporale più omogenea, infatti inizieranno in tutte le regioni tra il 22 e il 24 dicembre 2025, con rientro fissato per il 6 gennaio 2026. Le vacanze di Pasqua sono fissate tra il 2 e il 7 aprile 2026. L’anno scorso è stato l’anno dei ponti. Qualche occasione in meno in occasio dell’anno prossimo, ma in ogni caso si può contare sul 2 maggio dopo la Festa dei Lavoratori, 1° giugno ponte in vista della Festa della Repubblica, Carnevale (febbraio): sospensione in Campania, Lombardia, Piemonte, Veneto e Valle d’Aosta, 31 ottobre e 28 aprile: ulteriori interruzioni in Trento e Sardegna.

Alcune regioni come Bolzano e Valle d’Aosta prevedono periodi più lunghi di sospensione per motivi legati a tradizioni locali. In assenza di indicazioni specifiche nei calendari ufficiali, i collegi docenti potranno deliberare ulteriori giornate di sospensione.

Festività nazionali con scuole chiuse

In tutto il territorio nazionale, le scuole resteranno chiuse durante le seguenti festività civili e religiose: 1° novembre – Tutti i Santi, 8 dicembre – Immacolata Concezione, 25 aprile – Festa della Liberazione, 1° maggio – Festa dei Lavoratori, 2 giugno – Festa della Repubblica.